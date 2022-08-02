В Москве назвали визит Пелоси на Тайвань провокацией

В Москве назвали визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань явной провокацией. Такое заявление сделали в российском МИД.

В ведомстве призвали Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и в мире. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.