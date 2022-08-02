Пелоси решила посетить Тайбэй, несмотря на протест со стороны властей Китая

За последние 25 лет Тайвань не посещали американские политики высшего уровня. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси стал первым.

Спикер решила посетить остров, несмотря на явный протест со стороны властей Китая. Какие интересы на Тайване у американцев и чем может ответить КНР на эту, как они сами назвали, провокацию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.