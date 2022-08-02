Росиийские военные уничтожили на Украине шесть пусковых установок и свыше 200 ракет HIMARS

Росиийские военные уничтожили на Украине 6 пусковых установок и свыше 200 ракет HIMARS, а также 33 американские гаубицы М777. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Союзные войска России и республик Донбасса ведут активные бои на нескольких направлениях. Подробности о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.