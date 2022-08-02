Американская делегация прилетела в Тайвань

Самолет со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. После приземления на Тайване Пелоси сделала фотографию на память с встречающей ее делегацией.

Международные исследователи в области безопасности прокомментировали, что эскалация отношений США и Китая из-за тайваньского вопроса маловероятна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.