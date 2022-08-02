Специальный спецборт с Нэнси Пелоси прибыл на Тайвань

Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Это подтверждают данные сервиса Flightradar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Международные исследователи в области безопасности прокомментировали, что эскалация отношений США и Китая из-за тайваньского вопроса маловероятна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.