Самолет, на котором может находиться Пелоси, ожидается в аэропорту Тайбея

Самолет ВВС США, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, приобрел устойчивый курс на снижение и заходит на посадку над Тайванем. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneFinder.

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