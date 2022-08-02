На сервисах по отслеживанию авиарейсов можно посмотреть путь самолета с Пелоси на борту. Самолет, на котором Пелоси летит на Тайвань, сядет в аэропорту Суншань. Об этом написали телеграмм-каналы.

На Тайване готовятся встречать Нэнси Пелоси. В отеле, где американская делегация сняла номера, и в местном парламенте расстилают ковровые дорожки. Кадры уже появились в Сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



