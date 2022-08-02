ВС РФ ликвидировали 250 иностранных наемников под Николаевым

ВКС России нанесли удары по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ на территории ДНР. В результате было уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации украинского иностранного легиона в районе Николаева. Ликвидированы до 250 наемников и более 20 единиц военной техники.

В Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.