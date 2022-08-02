В МО РФ сообщили об уничтожили 6 пусковых установок на Украине

Российские военные уничтожили на Украине шесть пусковых установок и свыше 200 ракет HIMARS, а также 33 американские гаубицы М777. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, за последнее время удалось освободить населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Он отметил, что под контроль России перешла крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС. Шойгу добавил, что ВС РФ продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

