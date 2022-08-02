РФ рассчитывает, что Киев выполнит обязательства по безопасности судов с зерном – Захарова

Министерство иностранных дел России рассчитывает, что Украина выполнит обязательства по обеспечению безопасности судов с зерном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что Москва предостерегает Запад от попыток невыполнения договоренностей по экспорту российского зерна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

