Десятки человек вышли на улицы на Тайване в знак протеста против визита Пелоси. Об этом написали как тайваньские, так и китайские СМИ.

В акциях приняли участие представители различных общественных организаций и объединений. Протестующие держали в руках плакатами с оскорбительными надписями.

Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, если официальный визит на остров состоится, то Китай примет жесткие меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.