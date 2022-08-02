Военные ДНР предложили ВСУ сложить оружие в районе Авдеевки

Военные Донецкой народной республики предложили представителям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки сложить оружие. Это их последний шанс сохранить себе жизнь, заявил представитель ДНР Даниил Безсонов.

Подразделения ДНР с помощью союзников прорвали оборону ВСУ и пересекли трассу Ясиноватая-Константиновка. Сейчас там идут стрелковые бои. На авдеевском направлении войска ДНР постепенно занимают новые высоты и продвигаются к стратегически важному городу, сообщил глава республики Денис Пушилин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

