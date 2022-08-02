Два авианосца Китая вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань

Два авианосца китайского флота вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишут китайские СМИ.

В это время пляжи провинции Фуцзянь патрулируют танки. Эта территория расположена близко к Тайваню, их разделяет океанский пролив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

