Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" сбили несколько "Байрактаров", которые вели разведку над позициями российских войск.

Кроме того, экипажи "Панцирей" перехватили несколько ракет "Точка-У", которые боевики выпустили по жилым кварталам освобожденных союзными войсками населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

