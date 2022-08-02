Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию. Местные новостные агентства сообщили, что самолет со спикером палаты представителей Конгресса США приземлился на базе королевских ВВС в Субанг-Джае.

Отмечается, что политик планирует встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьером Исмаилом Сабри Яакобом. В Малайзию Пелоси прилетела из Сингапура. В программе ее азиатского турне также визиты в Японию и Южную Корею. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

