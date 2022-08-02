В Сети появилось видео с поддержкой Китая из-за возможного визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань многие политологи считают обычной провокацией против официального Пекина. Принципы китайских властей о неделимости страны поддерживают и в Москве.

В социальных сетях появился ролик, как изменилась Останкинская башня, на которой появились слова "Китай, Россия с тобой". Фраза дублируется на китайском языке. Оказалось, что это видео является фейком. В Российской телевизионной и радиовещательной сети рассказали, что надпись не могла появиться хотя бы по техническим причинам, так как сейчас верхний медиафасад отключен на плановый ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

