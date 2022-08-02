Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа – СМИ

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером 2 августа, а на следующий день полететь дальше по своему маршруту. Об этом сообщает тайваньская газета Liberty Times.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов рассказал, что Китай является крупнейшим поставщиком самых разных товаров в США. По его мнению, "если что-то начинается", то США ставит себя под удар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

