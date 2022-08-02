Москвичам рассказали о главных событиях в мире

В Вашингтоне заявили о ликвидации в Афганистане главаря террористической группировки "Аль-Каида" (организация запрещена в России) Аймана аз-Завахири. О контртеррористической операции, которую провели американцы 31 июля, рассказал президент США Джо Байден. По его словам, террорист был убит ударом двух ракет на балконе конспиративной квартиры в Кабуле. Байден утверждает, что при этом обошлось без жертв среди местных жителей.



Протестующие сторонники шиитского политика Муктады ас-Садра уже третий день удерживают здание парламента в Багдаде. Ночью на фоне протестов в город ввели войска. Местные СМИ сообщают о бегстве некоторых высокопоставленных чиновников. Акции протеста охватили уже семь провинций. В столице Ирака манифестанты перекрыли несколько мостов, ведущих к "Зеленой зоне". В столкновениях пострадали десятки человек. После парламентских выборов год назад политические силы Ирака так и не смогли избрать нового президента республики и сформировать правительство.

Сильнейшее наводнение в Иране унесло десятки жизней. Из-за муссонных дождей реки вышли из берегов. Затопленными оказались 111 городов и более 300 поселков. Последствием ливней стали также многочисленные оползни. Селевые потоки превратили местность в непроходимое болото. Власти сообщают о 69 погибших. Еще 45 пропали без вести. Сейчас в наиболее пострадавших районах работают около 80 бригад спасателей. Им на помощь направили специальный автотранспорт и вертолеты.

Сильнейшие ливни вызвали водопады из камней и в Пакистане. В горных районах мощные потоки воды обрушиваются вниз вместе с огромными валунами. Кадры, снятые местными жителями, появились в социальных сетях. По данным пакистанских СМИ, погибли уже более 120 человек. Больше всего досталось провинции Белуджистан. Там разрушены тысячи домов, размыты дороги и переправы. Местных жителей эвакуируют вертолетами и размещают в палаточных лагерях.

Сразу в пяти штатах США зафиксировали новые возгорания. Из-за крупнейшего лесного пожара в Калифорнии власти эвакуировали 2 000 жителей. Сгорели полтора десятка жилых домов. Огонь приблизился к Национальному парку. Всего же сейчас в стране число крупных пожаров достигло 54, половина из которых находится на Аляске. Огонь уже уничтожил более 600 000 гектаров леса. С огнем пытаются справиться почти 9 000 сотрудников пожарной охраны.

В Риме сгорела киностудия "Чинечитта". На ее площадках снимали картины "Римские каникулы", "Ромео и Джульетта", "Страсти Христовы", "Бен-Гур". Клубы черного дыма видели во многих районах города. В огне пострадали декорации сериала "Молодой папа" и съемочные павильоны. Причиной возгорания выясняют.

Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. С совместным заявлением выступили мэр Нью-Йорка и комиссар по здравоохранению города. В документе указали, что риску заражения оспой обезьян подвержены до 150 000 жителей города. Режим чрезвычайной ситуации позволит мэрии Нью-Йорка принимать экстренные указы и вводить меры, которые помогут замедлить распространение заболевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

