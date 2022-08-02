Спикера палаты представителей Конгресса США ожидают в Тайване

Спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ожидают в Тайване в любое время. Пока же она находится в Сингапуре.

Ожидают ее появления и китайские журналисты. Есть даже версия, что Пелоси полетит из Японии обычным пассажирским самолетом, чтобы не привлекать внимания ВВС Китая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

