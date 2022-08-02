МИД Украины попросил ООН запретить полеты над территорией страны

Украинское министерство иностранных дел вновь попросило ООН запретить любые полеты над территорией своей страны. Закрыть небо предлагается в первую очередь над атомными электростанциями.

Союзные войска продолжают наступление на Соледарском направлении. Подразделения ДНР пересекли трассу Ясиноватая-Константиновка и продвигаются к Авдеевке. Кроме того, бойцы народной милиции закрепились в населенном пункте Пески и открыли себе путь к Марьинке. Украинские войска сдают позиции, но при отступлении продолжают обстреливать жилые кварталы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

