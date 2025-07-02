Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 08:30

Политика

Новости мира: в Стамбуле прошел митинг в поддержку арестованного мэра

Новости мира: в Стамбуле прошел митинг в поддержку арестованного мэра

ГД предложила сократить срок между подачей заявления и заключением брака

Кабмин одобрил законопроект о льготах для матерей-героинь

В России могут ввести штрафы за подмену гостиниц квартирами

Новости мира: лесные пожары охватили Каталонию

Илон Маск и Дональд Трамп устроили очередную политическую перепалку

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Сумской области

Врио главы Тамбовской области заявил, что Москва поддерживает участников СВО

Путин поговорил по телефону с Макроном

Туроператоры потеряли примерно 300 млн рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке

В Стамбуле прошла массовая акция сторонников оппозиционной Республиканской народной партии. Демонстрация была приурочена к сотому дню со дня ареста мэра города Экрема Имамоглу. Акция завершилась столкновениями с полицией, применявшей перечный газ, и задержаниями участников.

В калифорнийском округе Йоло взорвался склад с фейерверками, после чего начался пожар. Объявлена эвакуация в радиусе одной мили, местным жителям рекомендовано избегать этого района. На месте происшествия работают пожарные и спасатели, причины взрыва выясняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияпожарза рубежомвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика