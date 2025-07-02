Новости мира: в Стамбуле прошел митинг в поддержку арестованного мэра

В Стамбуле прошла массовая акция сторонников оппозиционной Республиканской народной партии. Демонстрация была приурочена к сотому дню со дня ареста мэра города Экрема Имамоглу. Акция завершилась столкновениями с полицией, применявшей перечный газ, и задержаниями участников.

В калифорнийском округе Йоло взорвался склад с фейерверками, после чего начался пожар. Объявлена эвакуация в радиусе одной мили, местным жителям рекомендовано избегать этого района. На месте происшествия работают пожарные и спасатели, причины взрыва выясняются.

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