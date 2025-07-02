Российские операторы дронов уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Сумской области. Среди пораженных целей были и транспортные средства, на которых на передовые позиции противника доставляли боеприпасы и продовольствие.

В то же время на южно-донецком направлении во время штурма опорного пункта танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих. Боевые машины вели стрельбу на ходу, поражая огневые точки, технику и бронемашины ВСУ.

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