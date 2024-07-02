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02 июля, 13:45

Происшествия

Новости мира: на Украине заявили о дефолте

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Украина фактически, но не де-юре, находится в состоянии дефолта. Об этом сообщили в Верховной раде. Власти страны ведут переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Тяжелее всего обстоит ситуация с частными инвесторами. Коммерческий долг в стране оценивают в 20 миллиардов долларов.

Тем временем в Японии пытаются справиться с сильнейшим пожаром на заводе по производству смазочных материалов и масел. Там произошла утечка горючего вещества, сообщают местные СМИ. По последним данным, пострадал один человек. Территорию завода временно оцепили. Масштабы происходящего оценивают только с вертолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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