Российские средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и 19 беспилотников. Также военнослужащим РФ удалось перехватить четыре реактивных снаряда залпового огня.

Всего за сутки российская армия поразила более 340 целей ВСУ, том числе 39 пунктов управления, пять складов боеприпасов и военную технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

