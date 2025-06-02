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02 июня, 18:15

Политика

Мединский сообщил о передаче Украине меморандума по прекращению огня

Мединский сообщил о передаче Украине меморандума по прекращению огня

Делегации России и Украины обсуждали меморандум и обмен пленными

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины

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В Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, Москва передала Киеву состоящий из двух частей меморандум с предложениями по прекращению огня. Одной из ключевых тем стал масштабный обмен пленными.

По словам Мединского, стороны обсуждают обмен "всех на всех" – в том числе тяжелораненых, больных и военнослужащих до 25 лет. Предварительное количество – не менее 1 тысячи человек с каждой стороны. Кроме того, Россия предложила Украине временное перемирие на 2–3 дня на отдельных участках фронта для сбора тел погибших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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