Мединский сообщил о передаче Украине меморандума по прекращению огня

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, Москва передала Киеву состоящий из двух частей меморандум с предложениями по прекращению огня. Одной из ключевых тем стал масштабный обмен пленными.

По словам Мединского, стороны обсуждают обмен "всех на всех" – в том числе тяжелораненых, больных и военнослужащих до 25 лет. Предварительное количество – не менее 1 тысячи человек с каждой стороны. Кроме того, Россия предложила Украине временное перемирие на 2–3 дня на отдельных участках фронта для сбора тел погибших.

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