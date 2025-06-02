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02 июня, 13:15

Политика

Делегации России и Украины прибыли в Стамбул на переговоры

Делегации России и Украины прибыли в Стамбул на переговоры

Российская делегация в Стамбуле выехала на переговоры

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Делегации России и Украины прибыли в Стамбул на переговоры. В ходе этой встречи стороны планировали обменяться меморандумами по урегулированию. Разговор проходит за закрытыми дверями.

Однако сотни журналистов, которые собрались в Стамбуле, надеются, что представители сторон сделают заявление после окончания диалога. Источники информационных агентств утверждают, что это произойдет, но официального подтверждения нет. Также неизвестно, сколько продлятся переговоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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