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02 июня, 11:30

Политика

ВС РФ продвинулись на юге и юго-востоке Часова Яра в ДНР

ВС РФ продвинулись на юге и юго-востоке Часова Яра в ДНР

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Российские войска продвинулись на юге и юго-востоке Часова Яра в ДНР. Мобильный расчет зенитной установки за неделю уничтожил около 10 украинских БПЛА в этом районе. Бои идут за микрорайон Новый. Наступление продолжается и в микрорайоне Канал, где находится опорный пункт украинских подразделений

Также ВСУ оттесняют в соседних регионах: активные бои идут в Харьковской области и Луганской народной республике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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