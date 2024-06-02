ВС РФ продвинулись на юге и юго-востоке Часова Яра в ДНР

Российские войска продвинулись на юге и юго-востоке Часова Яра в ДНР. Мобильный расчет зенитной установки за неделю уничтожил около 10 украинских БПЛА в этом районе. Бои идут за микрорайон Новый. Наступление продолжается и в микрорайоне Канал, где находится опорный пункт украинских подразделений

Также ВСУ оттесняют в соседних регионах: активные бои идут в Харьковской области и Луганской народной республике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.