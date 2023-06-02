Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Новости часа: Песков рассказал про обеспечение безопасности России

Новости часа: Песков рассказал про обеспечение безопасности России

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ будет добиваться обеспечения своей безопасности. Это исключает членство Украины в НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гроза, ливень и ветер с порывами до 20 метров в секунду обещают в Москве до 21:00 в пятницу, 2 июня. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

На МКАД восстановили движение после аварии с эвакуатором. Об этом сообщает Дептранс.

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