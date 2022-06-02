РФ и США необходимо вернуться к диалогу при первой возможности – замгенсека ООН

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за дождя, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

РФ и США необходимо вернуться к диалогу при первой возможности, считает замгенсека ООН.

Байден заявил генсеку НАТО о поддержке быстрого вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

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