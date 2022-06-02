В МО РФ сообщили о разминировании более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

В ДНР и ЛНР разминировано более 2,6 тысячи гектаров, только за сутки 34 гектара, сообщили в МО РФ.

Более 300 тонн гуманитарной помощи передано жителям юга Украины, ДНР и ЛНР, заявил Михаил Мизинцев.

Достижение РФ целей СВО должно привести к созданию новой системы безопасности, считает Медведев.

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