В школах Бахмута и Харьковской области оборудованы огневые позиции

Огневые позиции в школе Бахмута и склад боеприпасов в школе Яковлевки оборудованы украинскими боевиками, националисты насильно удерживают местных жителей. Отмечается, что на улице стоит бронетехника, артиллерия и РСЗО.

При этом похожая ситуация сложилась в Красногоровке, где людям запретили выходить из домов под угрозой расстрела.

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