ФРГ и Италию ожидает рецессия, если прекратятся поставки газа из РФ – глава ЦБ Хорватии

ФРГ и Италию ожидает рецессия, если прекратятся поставки газа из РФ, считает глава ЦБ Хорватии.

Форум "Бизнес-уик-энд" проведут для молодых предпринимателей столицы 7-8 июня, сообщили в пресс-службе мэра.

Небензя считает, что в США Джулиану Ассанжу уготовано пожизненное заключение.

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