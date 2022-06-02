Более 25,4 тысячи тонн гумпомощи доставила РФ на Украину со 2 марта

Россия со 2 марта доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в ДНР, Харьковской и Херсонской областях проведено пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению передано 428,3 тонны гуманитарной помощи.

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