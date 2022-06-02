Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, отправляя Украине оружие

Западные страны совершают военное преступление, когда отправляют Украине оружие, которое в последствии используется для обстрела мирных кварталов, заявил Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

В Минобороны РФ отметили, что ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли более 850 ударов по позициям украинских сил.

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