Послы ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций

Постпреды ЕС утвердили текст шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго. Об этом сообщила делегация Франции в Совете ЕС.

Министерство финансов США расширило санкционный список против России. В документ внесли официального представителя МИД РФ Марию Захарову и еще 16 россиян.

Велопрокатом в Москве с начала года воспользовались более 500 тысяч раз, заявили в столичном департаменте транспорта.