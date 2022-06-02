Послы ЕС одобрили шестой пакет санкций против России

В новый пакет санкций ЕС против РФ вошли нефтяное эмбарго, ограничения работы банков и СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Решение Евросоюза по эмбарго на российскую нефть является отложенным, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Адаптация к изменениям климата позволит Москве избежать ущерба в 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

