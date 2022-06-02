Минобороны РФ показало кадры работы артиллерийских расчетов ВДВ

Российские военнослужащие ВДВ из артиллерийских орудий Д-30 уничтожили военную технику, огневые средства, а также замаскированные оборонительные сооружения ВСУ. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ.

Ранее в министерстве рассказали, что ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли более 850 ударов по позициям украинских сил.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.