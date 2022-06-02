Авиация РФ уничтожила два склада боеприпасов и три украинских "Града" – Минобороны

Российская авиация уничтожила два склада боеприпасов и три украинских "Града". Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве также рассказали, что ракетные войска и артиллерия нанесли за сутки более 850 ударов по позициям украинских сил. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.