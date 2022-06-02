Эксперт рассказал, почему иностранные наемники бегут с Украины

Киев препятствует выезду иностранных наемников, которые хотят покинуть Украину. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Тем временем российские ракетные войска и артиллерия нанесли более 850 ударов по позициям украинских сил. Авиация уничтожила два склада боеприпасов и три "Града".

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, почему иностранные наемники бегут с Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.