Российский "Бук-М3" назван главной угрозой для беспилотников "Байрактар"

Российский "Бук-М3" – главная угроза для беспилотников "Байрактар". К такому выводу пришли эксперты европейского военного издания. "Бук-М3" – это новейшая модификация зенитного ракетного комплекса средней дальности. Его еще называют "Викинг".

Комплекс способен уничтожать воздушные цели любого типа на расстоянии от 2,5 до 70 километров, на высоте от 15 метров до 35 километров. Скорость ракеты составляет 1 550 метров в секунду.

Новый "Бук" может сбить любой летательный аппарат, который движется со скоростью до 3 000 метров в секунду. Вероятность поражения цели составляет 0,99. Один комплекс "Бук-М3" может атаковать до 36 различных целей одновременно под любым углом. Есть и специальная аппаратура, которая опознает противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.