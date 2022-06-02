Минобороны РФ показало работу комплексов С-300 "Фаворит" в боевых условиях

Работу в боевых условиях комплексов С-300 "Фаворит" показали в Минобороны. Эти ракетные системы предназначены для поражения как современных, так и перспективных самолетов противника. А также стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств нападения с воздуха.

На этот раз во время боевого дежурства расчет комплекса обнаружил ударные беспилотники Bayraktar. Аппараты были уничтожены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.