Швейцария запретила Дании передавать бронемашины для Украины

Украина не сможет получить бронемашины "Пиранья 3", которые обещала Дания. Об это сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве Швейцарии.

Дело в том, что эта техника произведена именно в Швейцарии, по договору с Данией, которая ее закупила, не может передаваться в третьи страны без согласия Берна.

И власти Швейцарии не разрешили отдавать бронетехнику Украине. А свое решение объяснили внешнеполитическим принципом страны о нейтралитете. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

