В Пентагоне решили увеличить очередной пакет военной помощи Украине

Пентагон увеличил очередной пакет военной помощи Киеву. Кроме реактивных систем залпового огня в него вошли четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.

Как пояснил американский госсекретарь Энтони Блинкен, они решили отправить в украинскую армию системы HIMARS после того, как Киев пообещал, что не будет использовать их для нанесения ударов по России. Якобы это вооружение ВСУ нужно только в оборонительных целях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.