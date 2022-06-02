Военные и спасатели РФ обезвредили 80 взрывоопасных предметов в ЛДНР за сутки

Военные и спасатели из России за минувшие сутки обезвредили 80 взрывоопасных предметов в ЛДНР. Тем временем в Северодонецке, по заявлениям Минобороны, взорвали цистерну с азотной кислотой. Там пострадали мирные жители.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.