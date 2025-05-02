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02 мая, 09:30

Политика

Трамп объявил США главными победителями Второй Мировой войны

Трамп объявил США главными победителями Второй Мировой войны

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Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети заявил, что США победили во Второй Мировой войне. Также, по его мнению, страна выиграла в Первой мировой войне. Он отметил, что никто не сравнится с американскими солдатами.

В связи с этим американский лидер объявил о праздновании сразу двух дней победы. В Первой Мировой – 11 ноября, и во Второй Мировой – 8 мая. Однако, где конкретно побеждала армия США, Трамп не уточнил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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