Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 13:30

Политика

Новости мира: Китай отказался от переговоров с США по ядерному оружию

Новости мира: Китай отказался от переговоров с США по ядерному оружию

Снайпер ВС РФ уничтожил пятерых солдат ВСУ в районе Часова Яра

Новости мира: Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

Новости мира: в Одессе вспоминают погибших при пожаре 2 мая 2014

Российские военные оттеснили ВСУ из Керамика и Новокалинова на авдеевском направлении

Новости мира: в Тбилиси протестующие попытались штурмом взять парламент Грузии

Командование ВСУ направляет на фронт неподготовленных солдат

ВС РФ сбросили 15 авиабомб на позиции ВСУ в Красногоровке

Военный эксперт прокомментировал положение российской армии на донецком направлении

Кадры уничтожения танка Abrams в районе Бердычей российскими военными появились в Сети

Китай отказался от переговоров с США по ядерному оружию. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Госдеп США. Никакого согласия на новую встречу американцы не получили. Ранее Белый дом предлагал усилить взаимодействие Китая и США по контролю за нераспространением ядерного оружия, а также наладить систему оповещений о тестировании баллистических ракет.

В Нормандии рухнула скала, один из туристов успел снять этот момент на видео. Очевидец рассказал, что в момент обрушения скалистой породы гулял с семьей по пляжу Вель-ле-Роз. Процесс разрушения скал длится годами. Обычно специалисты быстро оцепляют место, чтобы никто не пострадал. Вес одного такого фрагмента достигает десятков тонн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика