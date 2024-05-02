Новости мира: Китай отказался от переговоров с США по ядерному оружию

Китай отказался от переговоров с США по ядерному оружию. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Госдеп США. Никакого согласия на новую встречу американцы не получили. Ранее Белый дом предлагал усилить взаимодействие Китая и США по контролю за нераспространением ядерного оружия, а также наладить систему оповещений о тестировании баллистических ракет.

В Нормандии рухнула скала, один из туристов успел снять этот момент на видео. Очевидец рассказал, что в момент обрушения скалистой породы гулял с семьей по пляжу Вель-ле-Роз. Процесс разрушения скал длится годами. Обычно специалисты быстро оцепляют место, чтобы никто не пострадал. Вес одного такого фрагмента достигает десятков тонн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.