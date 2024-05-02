Новости мира: Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

Возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Одессе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в десятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов. 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 250 человек пострадали из-за пожара в здании. В тот день случились стычки между сторонниками "Евромайдана" и "Антимайдана". В результате произошел поджог Дома профсоюзов, где укрывались последние.

Между тем столкновения полиции с анархистами произошли на улицах Монреаля. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Люди вышли на улицы из-за недовольства политикой премьер-министра Джастина Трюдо в отношении преступников – наказания посчитали слишком мягкими.

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