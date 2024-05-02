Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 11:30

Политика

Новости мира: Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

Новости мира: Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

Новости мира: в Одессе вспоминают погибших при пожаре 2 мая 2014

Российские военные оттеснили ВСУ из Керамика и Новокалинова на авдеевском направлении

Новости мира: в Тбилиси протестующие попытались штурмом взять парламент Грузии

Командование ВСУ направляет на фронт неподготовленных солдат

ВС РФ сбросили 15 авиабомб на позиции ВСУ в Красногоровке

Военный эксперт прокомментировал положение российской армии на донецком направлении

Кадры уничтожения танка Abrams в районе Бердычей российскими военными появились в Сети

Российские военные эвакуировали подбитый в районе Бердычей танк Abrams

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Грузии

Возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Одессе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в десятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов. 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 250 человек пострадали из-за пожара в здании. В тот день случились стычки между сторонниками "Евромайдана" и "Антимайдана". В результате произошел поджог Дома профсоюзов, где укрывались последние.

Между тем столкновения полиции с анархистами произошли на улицах Монреаля. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Люди вышли на улицы из-за недовольства политикой премьер-министра Джастина Трюдо в отношении преступников – наказания посчитали слишком мягкими.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика