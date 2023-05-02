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02 мая, 21:45

Политика

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о госдолге США

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о госдолге США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не будет вести переговоры с конгрессом о госдолге США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, предотвращение дефолта является обязанностью конгресса, а не вопрос торга.

Только при экс-президенте США Дональде Трампе лимит государственной задолженности повышался трижды. А в январе Минфин сообщил, что потолок вот-вот снова будет достигнут. Речь идет уже о сумме больше 31 триллиона долларов.

В Белом доме уверены, что республиканцы, занявшие конгресс, не пойдут на риск. В этот раз ситуация осложняется банковским кризисом и огромными военными расходами. Однако, если решение по максимальному размеру госдолга не будет принято, то США не сможет платить по счетам и фактически станет банкротом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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