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Политика

В Евросоюзе запретили экспорт зерна из Украины в некоторые страны Восточной Европы

В Евросоюзе запретили экспорт зерна из Украины в некоторые страны Восточной Европы

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Еврокомиссия запретила экспорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит в другие государства ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

Между тем Турция обнаружила новое месторождение нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов из-за рубежа.

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