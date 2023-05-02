В Евросоюзе запретили экспорт зерна из Украины в некоторые страны Восточной Европы

Еврокомиссия запретила экспорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит в другие государства ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

Между тем Турция обнаружила новое месторождение нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов из-за рубежа.