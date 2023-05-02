Украинская армия потеряла в апреле более 15 тысяч человек – Шойгу

В 1,5 раза снижено количество военной техники, которая подлежит ремонту, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Приняты меры по увеличению производства вооружения для группировок войск РФ в зоне проведения СВО.

По данным Минобороны, за апрель Украина потеряла более 15 тысяч военных. Вооруженные силы России уничтожили восемь самолетов и более 400 танков ВСУ.

Шойгу также заявил, что необходимо в кратчайшие сроки удвоить производство высокоточных средств поражения. По его словам, Минобороны РФ закупает в несколько раз больше вооружения по сравнению с началом 2022 года.